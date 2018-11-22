Fenerbahçe'nin e-spor'da PUBG takımı hazır – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'nin e-spor'da takımı hazır

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin e-spor'da <a href="/index/pubg?id=3daa3bbe-86eb-4f39-b9ed-7ec038241e3b" class="" rel="tag">PUBG</a> takımı hazır

    e-spor yatırımlarını sürdürüyor.

    e-spor yatırımlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, takımının kurulduğu açıkladı. Arif Güllü, Onur Uzunbayır, Bilal Duman ve Tugay Başoğlu, Kanarya adına mücadele verecek.

    1. 22.11.2018
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