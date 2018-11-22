Fenerbahçeliler Alex ve Lefter'den sonra Obradovic'e heykel istiyor – Fotomaç – 22 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Fenerbahçeliler Alex ve Lefter'den sonra Obradovic'e heykel istiyor

    Fenerbahçeliler Alex ve Lefter'den sonra Obradovic'e heykel istiyor

    THY 'nde 'yı 100-79 yenen 'de koç , sarı-lacivertlilerin başında 300. galibiyetini aldı.

    THY 'nde 'yı 100-79 yenen 'de koç , sarı-lacivertlilerin başında 300. galibiyetini aldı. 2013'ten bu yana çalıştırdığı Kanarya'da tarihi başarılar elde eden Sırp koç için taraftarlar bir kampanya başlattı. Sarı-lacivertli seyirciler, Ülker Stadı'nın yanındaki Yoğurtçu Parkı'nda ve Alex de Souza heykellerinin yanında basketbol efsanesi Obradovic'i de görmek istediklerini belirtti. Sosyal medyadan bir araya gelen taraftarlar, yönetime çağrıda bulunarak Obradovic'in heykelinin dikilmesini istedi. Obra, F.Bahçe ile 1 Euroleague şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 , 3 defa kazandı.

    114. zafer
    Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile çıktığı 388 maçın 300'ünü kazandı. Ligde 206 karşılaşmanın 171'ini alan Kanarya, Euroleague'de 161 mücadelenin 114'ünü galip tamamladı. Türkiye Kupası'nda 16'da 12 yaptı. Cumhurbaşkanığı Kupası'nda ise 5 müsabakada 3 galibiyet aldı.

    1. 22.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçeliler Alex ve Lefter'den sonra Obradovic'e heykel istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN