Fenerbahçeli sol bek İsmail Köybaşı Trabzon derbisi için umutlu

Kanarya'nın tecrübeli sol beki İsmail Köybaşı, Trabzonspor deplasmanı öncesi umutlu konuştu. 29 yaşındaki futbolcu "Özgüveni perçinlemek adına çok doğru bir maç. Derbiler keyiflidir, gerilimi yüksektir. Kendimizi buna göre hazırlamalıyız. Trabzonspor da bizim gibi iyi durumda değil. Bunları iyi analiz etmeliyiz. Hem bireysel hem de takım olarak bunların üzerinden gelebiliriz" dedi. İsmail, yeni teknik direktörleri Erwin Koeman'ın doğru analizler yaptığını söyledi.



'KENDİME GÜVENİRİM'

Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı, düzenli oynadığında neler yapabileceğini bildiğini söyledi. İsmail "Bazen oynamazken de kazanırsınız. Burada çok şey öğrendim. Kendime güveniyorum. Düzenli şekilde forma giydiğimde performansımın artacağına inanıyorum" diye konuştu.



'KALİTELİ TAKIMIZ'

İsmail Köybaşı, Milli Takımlara 15-16 oyuncu gönderdiklerini hatırlattı. Deneyimli sol bek "Birçok arkadaşımız Milli Takımlarına gittiler. Bu da ne kadar kaliteli bir kadromuz olduğunu gösteriyor. Onların yokluğunda antrenmanlarımızı aynı ciddiyetle sürdürdük. Gelecek haftalara hazırız" dedi.