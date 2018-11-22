Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Jose Pekerman iddiası!
Kolombiya'nın Futbolred yayın organı, teknik direktör Jose Pekerman'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu belirtti.
Kolombiya'nın Futbolred yayın organı, teknik direktör Jose Pekerman'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu belirtti. Haberde Kanarya'nın Arjantinli çalıştırıcı için kesenin ağzını açtığı bilgisi de paylaşıldı. 69 yaşındaki teknik adam boşta.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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