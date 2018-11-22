Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Jose Pekerman iddiası! – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de teknik direktörlük için iddiası!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de teknik direktörlük için <a href="/index/jose-pekerman?id=ed8eed23-f541-4943-aa25-8e64cbdfd24a" class="" rel="tag">Jose Pekerman</a> iddiası!

    'nın Futbolred yayın organı, 'ın 'nin gündeminde olduğunu belirtti.

    'nın Futbolred yayın organı, 'ın 'nin gündeminde olduğunu belirtti. Haberde Kanarya'nın Arjantinli çalıştırıcı için kesenin ağzını açtığı bilgisi de paylaşıldı. 69 yaşındaki teknik adam boşta.

    1. 22.11.2018
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