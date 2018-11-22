Kolombiya'nın Futbolred yayın organı, teknik direktör Jose Pekerman'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu belirtti. Haberde Kanarya'nın Arjantinli çalıştırıcı için kesenin ağzını açtığı bilgisi de paylaşıldı. 69 yaşındaki teknik adam boşta.