Fenerbahçe'de Frey hırsıyla dikkat çekiyor – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de Frey hırsıyla dikkat çekiyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Frey hırsıyla dikkat çekiyor

    'de son haftaların formda ismi antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor!

    , maçı hazırlıklarına devam etti. Isınma ile başlayan çalışma pas organizasyonlarıyla devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Son haftaların formda ismi yine çok hırslıydı. Gol atmak için bir ara havalarda uçtu. Bu büyük çabası teknik direktör Erwin Koeman'dan alkış aldı.

    1. 22.11.2018
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