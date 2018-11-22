Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Isınma ile başlayan çalışma pas organizasyonlarıyla devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Son haftaların formda ismi Michael Frey yine çok hırslıydı. Gol atmak için bir ara havalarda uçtu. Bu büyük çabası teknik direktör Erwin Koeman'dan alkış aldı.