Fenerbahçe'de Frey hırsıyla dikkat çekiyor
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Michael Frey antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor!
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Isınma ile başlayan çalışma pas organizasyonlarıyla devam etti. Ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Son haftaların formda ismi Michael Frey yine çok hırslıydı. Gol atmak için bir ara havalarda uçtu. Bu büyük çabası teknik direktör Erwin Koeman'dan alkış aldı.
- 22.11.2018
-
Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
-
Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Fenerbahçe'de Frey hırsıyla dikkat çekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.