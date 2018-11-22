Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya ile Hollanda arasında oynanan U-21 maçında sakatlandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Elinde kırık tespit edilen ancak operasyona gerek duyulmayan Ferdi yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.