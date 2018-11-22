Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 1 ay yok – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de 1 ay yok

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/ferdi-kadioglu?id=93aecb8a-9184-41b6-97a7-b73e4f702a62" class="" rel="tag">Ferdi Kadıoğlu</a> 1 ay yok

    'nin genç futbolcusu , ile arasında oynanan U-21 maçında sakatlandı.

    'nin genç futbolcusu , ile arasında oynanan U-21 maçında sakatlandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Elinde kırık tespit edilen ancak operasyona gerek duyulmayan Ferdi yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.

    1. 22.11.2018
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