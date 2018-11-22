Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanlarında sorun yaşamıyor. Kanarya, 2012-13 sezonundan itibaren bordo- mavililer ile dışarıda oynadığı son 7 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ü berabere sonuçlandı. Fenerbahçe dev derbi öncesi bu istatistiğe güveniyor.