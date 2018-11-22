Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında gol yemiyor – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    deplasmanında gol yemiyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> deplasmanında gol yemiyor

    deplasmanlarında sorun yaşamıyor.

    , deplasmanlarında sorun yaşamıyor. Kanarya, 2012-13 sezonundan itibaren bordo- mavililer ile dışarıda oynadığı son 7 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ü berabere sonuçlandı. dev derbi öncesi bu istatistiğe güveniyor.

    1. 22.11.2018
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