Bir süre önce Fenerbahçe'nin gündemine giren Arnaut Danjuma transferi Belçika basınında da yer almaya başladı. Ortaya atılan haberlerde Kanarya'nın Brugge'ün sol kanat oyuncusu için 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak Belçika kulübünün bu rakamı düşük bulduğu detayı da paylaşıldı.