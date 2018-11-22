Fenerbahçe Club Brugge'den Danjuma için tekrar devrede – Fotomaç – 22 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'den Danjuma için tekrar devrede

    Fenerbahçe Club Brugge'den Danjuma için tekrar devrede

    Bir süre önce 'nin gündemine giren transferi basınında da yer almaya başladı.

    Bir süre önce 'nin gündemine giren transferi basınında da yer almaya başladı. Ortaya atılan haberlerde Kanarya'nın Brugge'ün sol kanat oyuncusu için 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak Belçika kulübünün bu rakamı düşük bulduğu detayı da paylaşıldı.

    1. 22.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Club Brugge'den Danjuma için tekrar devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN