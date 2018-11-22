Fenerbahçe Club Brugge'den Danjuma için tekrar devrede
Bir süre önce Fenerbahçe'nin gündemine giren Arnaut Danjuma transferi Belçika basınında da yer almaya başladı.
Bir süre önce Fenerbahçe'nin gündemine giren Arnaut Danjuma transferi Belçika basınında da yer almaya başladı. Ortaya atılan haberlerde Kanarya'nın Brugge'ün sol kanat oyuncusu için 2.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak Belçika kulübünün bu rakamı düşük bulduğu detayı da paylaşıldı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
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fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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