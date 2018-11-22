Kanarya'nın listesindeki Matheus Fernandes için Brezilya'dan yeni iddia geldi. Globo Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu için Botafogo'ya önerdiği bonservis rakamını 10 milyon dolara kadar yükseltti. Kanarya'nın ısrarlı olduğu vurgulandı.