Fenerbahçe Botafogo'dan Matheus Fernandes için atakta – Fotomaç – 22 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Botafogo'dan için atakta

    Fenerbahçe Botafogo'dan Matheus Fernandes için atakta

    'nın listesindeki için 'dan yeni iddia geldi.

    'nın listesindeki için 'dan yeni iddia geldi. Globo Esporte'nin haberine göre , genç orta saha oyuncusu için Botafogo'ya önerdiği bonservis rakamını 10 milyon dolara kadar yükseltti. Kanarya'nın ısrarlı olduğu vurgulandı.

    1. 22.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Botafogo'dan Matheus Fernandes için atakta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN