Fenerbahçe Botafogo'dan Matheus Fernandes için atakta
Kanarya'nın listesindeki Matheus Fernandes için Brezilya'dan yeni iddia geldi.
Kanarya'nın listesindeki Matheus Fernandes için Brezilya'dan yeni iddia geldi. Globo Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu için Botafogo'ya önerdiği bonservis rakamını 10 milyon dolara kadar yükseltti. Kanarya'nın ısrarlı olduğu vurgulandı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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