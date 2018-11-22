Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzon'a gidiyor – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Başkanı Trabzon'a gidiyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Başkanı <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> Trabzon'a gidiyor

    başkanları uzun yıllardır Trabzonpor deplasmanına gitmiyordu.

    başkanları uzun yıllardır Trabzonpor deplasmanına gitmiyordu. İki takım arasındaki buzların erimesi adına sarı-lacivertli kulübün başkanı 'un ekibiyle Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya gideceği öğrenildi.

    1. 22.11.2018
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