Erwin Koeman'dan Valbuena'ya özgürlük!
Sarı-lacivertlileri son haftalarda taşıyan Mathieu Valbuena, Trabzonspor deplasmanında da en büyük koz olacak.
Sarı-lacivertlileri son haftalarda taşıyan Mathieu Valbuena, Trabzonspor deplasmanında da en büyük koz olacak. Teknik direktör Erwin Koeman, Fransız yıldıza "Sol kanada mahkum oynama. Forvet arkasında gezinerek oyna. Böylece hem şut hem ara pası tehdidin olacak. Senin hızında ve zekanda bir oyuncuyu durdurmak çok zor. Bize kaliteni göster" mesajını verdi.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
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35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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