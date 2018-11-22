Sarı-lacivertlileri son haftalarda taşıyan Mathieu Valbuena, Trabzonspor deplasmanında da en büyük koz olacak. Teknik direktör Erwin Koeman, Fransız yıldıza "Sol kanada mahkum oynama. Forvet arkasında gezinerek oyna. Böylece hem şut hem ara pası tehdidin olacak. Senin hızında ve zekanda bir oyuncuyu durdurmak çok zor. Bize kaliteni göster" mesajını verdi.