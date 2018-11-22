Erwin Koeman'dan Valbuena'ya özgürlük! – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan Valbuena'ya özgürlük!

    Erwin Koeman'dan Valbuena'ya özgürlük!

    Sarı-lacivertlileri son haftalarda taşıyan , deplasmanında da en büyük koz olacak.

    Sarı-lacivertlileri son haftalarda taşıyan , deplasmanında da en büyük koz olacak. Teknik direktör , Fransız yıldıza "Sol kanada mahkum oynama. Forvet arkasında gezinerek oyna. Böylece hem şut hem ara pası tehdidin olacak. Senin hızında ve zekanda bir oyuncuyu durdurmak çok zor. Bize kaliteni göster" mesajını verdi.

    1. 22.11.2018
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