Koeman, Trabzonspor derbisi için uyarılara başladı
Hollandalı çalıştırıcı “Rakibe frikik şansı vermeyin. Öne geçsek bile kazandık demeyin” sözleriyle oyuncuları ikaz etti ve ekledi: “Malatya’dan 5 gol yiyen değil, G.Saray’a 4 gol atan Trabzon’u baz alın”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, pazar günü konuk olacakları Trabzonspor'la ilgili oyuncularına uyarılarda bulundu. "Zorlu bir maça çıkacağız. Öz güvenimiz açısından önemli bir derbi olacak" diyerek söze başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Malatyaspor'dan 5 gol yiyen değil, Galatasaray'a 4 gol atan Trabzonspor'u baz alın. Rakibimiz tehlikeli bir takım" ifadelerini kullandı. Koeman, sonrasında şu uyarılarda bulundu:
RODALLEGA DAHA FORMDA
"Rakıbe frikik şansı vermemeliyiz. Sosa gibi çok usta bir ayak var rakipte. Asla ve asla ceza sahası ve etrafında faul yapmayın. Ara toplarına çok dikkat etmeliyiz. Yusuf ve Sosa'nın ara paslarını markajla kesin. Öne geçsek bile kazandık dememeliyiz. Unutmayın. Trabzon deplasmanına çıkacağız. Sadece Türkiye için değil Avrupa'nın bile en zor deplasmanlarından birisi. Burak Yılmaz'ın olmaması sorun değil. Rodallega bu sezon ondan daha fazla formda."
SLİMANİ'YE TAVSİYE: BİRAZ BENCİL OL
Erwin Koeman, elinden geleni yapmasına rağmen gol sıkıntısı yaşayan Slimani'nin üzerindeki talihsizliği atmasını bekliyor… Takımın en çok şut (24) ve isabetli şut atan (11) ismi olmasına karşın sadece 1 gol kaydeden Cezayirli ile özel bir görüşme yapan Koeman'ın "Asist yapmayı düşünmek yerine daha bencil olup kendin vur. Kaleyi gördüğün yerden şutunu at" dediği bildirildi.
MECBURİ ROTASYON
Sarı-lacivertli takımda Şener ve Alper Potuk'un sakatlıkları umut verici değil. İki oyuncunun da hafta sonundaki derbiye yetişmesi zor. Özellikle Şener'in yokluğu geçtiğimiz hafta ön liberoda başarılı olan Isla'nın sağ beke dönmesine neden olacak. O bölgede ise Eljif'in yanında Mehmet Topal'ın oynaması bekleniyor.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Koeman, Trabzonspor derbisi için uyarılara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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