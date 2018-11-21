Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanda Tolga Ciğerci ilk kez sahada çalıştı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleşen ve ilk 20 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman top kapma ve pas çalışması ile etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi.
Sarı lacivertli ekipte Yassine Benzia, Islam Slimani, Alper Potuk ve Şener Özbayraklı ise salonda çalıştı.
- 21.11.2018 12:25
- Güncelleme: 21.11.2018 15:28
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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