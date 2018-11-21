Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'yi sevindiren gelişme

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'yi sevindiren gelişme

    'in 13'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan hazırlıklarını sürdürüyor.

    'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanda ilk kez sahada çalıştı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleşen ve ilk 20 dakikası basına açık yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon hareketleri ile devam eden antrenman top kapma ve pas çalışması ile etti.

    İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi.
    Sarı lacivertli ekipte Yassine Benzia, Islam Slimani, ve Şener Özbayraklı ise salonda çalıştı.

    1. 21.11.2018 12:25
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:28
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