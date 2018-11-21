Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!
Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapılan maçta sakatlanan Türk asıllı Hollandalı Ferdi Kadıoğlu'nun elinde kırık tespit edildi.
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımları arasında yapılan maçta sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve yapılan tetkikler sonucunda operasyona ihtiyaç duyulmayan Ferdi'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilmişti.
- 21.11.2018 18:31
- Güncelleme: 21.11.2018 18:58
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 4
Yorum
akn unal hocam sonuna kadar yanındayız dogru bıldıkerınden sasma.
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 2
Yorum
Elbistanlı Boşa heveslenme fener bizi yener
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 4
Yorum
Elbistanlı İnşallah farklı yeniliriz de gidersin
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