Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de şoku!

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

    21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapılan maçta sakatlanan Türk asıllı Hollandalı 'nun elinde kırık tespit edildi.

    'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu , elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ve 21 Yaş Altı Milli Takımları arasında yapılan maçta sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve yapılan tetkikler sonucunda operasyona ihtiyaç duyulmayan Ferdi'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilmişti.

    1. 21.11.2018 18:31
    2. Güncelleme: 21.11.2018 18:58
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