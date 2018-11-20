Kocaman tasarruf – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kocaman tasarruf

    Kocaman tasarruf

    , dün 'la sözleşme imzalarken, bu durum F.Bahçe'ye yaradı.

    , dün 'la sözleşme imzalarken, bu durum F.Bahçe'ye yaradı. Sarı-lacivertli kulüp, görevine son verdiği Kocaman'a 185 bin dolar aylık ödemekten kurtuldu. Kocaman, F.Bahçe'ye ileride dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya, "Bugün farklı konulara kayarak işin şeklini bozmayalım. Hayat, insanlara ne getirip götürür bilemeyiz. Birbirimizi hırpalamaya gerek yok" yanıtını verdi.
    1. 20.11.2018
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