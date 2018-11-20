Ferdi'ye talip var – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ye talip var

    Ferdi'ye talip var
    Büyük ümitlerle transfer edilen ancak hiç forma giymeyen Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. ekibi VVV Venlo'nun genç oyuncuyu kiralamak için F.Bahçe'ye teklif yaptığı iddia edildi. Koeman'ın da onay vermesi durumunda ara dönemde Ferdi'nin kiralanacağı bildirildi.
    1. 20.11.2018
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