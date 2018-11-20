Fener yener – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Fener yener

    Fener yener
    Eski Fenerbahçeli Önder Turacı, sarı-lacivertli takımın Cocu'nun ayrılışının ardından çıkışa geçtiğini belirterek, "Bu futboluna devam ederse Avrupa Ligi'nde başarılı olacağını düşünüyorum. Ligde puan farkı fazla ama bir seri yakalarsa yukarıya yaklaşır" dedi. Turacı, maçı için de, "Bizim dönemde Trabzonspor'u yenerdik. Bu hafta da galip geleceklerini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
    1. 20.11.2018
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