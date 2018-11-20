F.Bahçe gönlümün takımı
Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile sezon sonunda F.Bahçe’nin başına geçecekleri iddiası için, “Bana ulaşmış bir şey yok. Ancak F.Bahçe benim gönlümdeki camia” diyerek açık kapı bıraktı.
KADRO DOĞRU KURULMADI
Emre, Fenerbahçe'nin zirve yarışında geride kalmasını sezon başında kadronun doğru kurulmamasına bağlayarak, "Dışarıdan ligimiz kolay gözüküyor ama ben Türkiye liginin çok zorlu olduğunu düşünüyorum. Kadro değişimleri yapıldığında, kadro mühendisliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe bence bununla alakalı sıkıntı yaşadı. Sezona kötü girdi" diyerek üstü kapalı Damien Comolli'yi eleştirdi.
RAKİPLERİMİZ BEŞİKTAŞ VE G.SARAY
Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinin Beşiktaş ve Galatasaray olarak gözüktüğünü belirten Belözoğlu, "Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Antalya'nın çıkışları var. Fenerbahçe biraz geride kaldı. 5 mağlubiyeti var. Liderle 14 puan fark varken bunu çevirmek çok kolay değil" yorumunu yaptı.
VOLKAN ÇOK MÜCADELE ETTİ
Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasını da değerlendiren Emre, "Volkan benim kardeşim. 3 Temmuz sürecinde camiaya nasıl sahip çıktığını biliyorum. Ama sonuçta yönetimin aldığı bir karar. İçinde olmadığım için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.
UEFA A Lisansı'nı ve sportif direktörlük sertifikasını aldığını belirten Belözoğlu, sportif direktörlüğün yanı sıra pro lisanslı bir teknik direktörün yanında yardımcı hoca olarak görev yapabileceğini söyledi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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