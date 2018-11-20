F.Bahçe gönlümün takımı – Fotomaç – 20 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    F.Bahçe gönlümün takımı

    F.Bahçe gönlümün takımı

    Emre Belözoğlu, ile sezon sonunda F.Bahçe’nin başına geçecekleri iddiası için, “Bana ulaşmış bir şey yok. Ancak F.Bahçe benim gönlümdeki camia” diyerek açık kapı bıraktı.

    kariyeriyle alakalı sezon sonu karar vereceğini belirten 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, "Mukavelem bitiyor. İnşallah şampiyonlukla güzel bir veda olur. Sonrasında kulüple konuşacağız. Teknik direktörlük mü, başka bir şey mi yapacağım, henüz karar vermedim" dedi. Emre, ile birlikte 'nin başına geçeceği iddiaları hakkında ise, "Bana ulaşmış bir şey yok" derken, "Şu an 'in başarısı için çalışıyoruz. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz. Ancak benim yıllarımı geçirdiğim, hem çok güzel hem sıkıntılı şeyler yaşadığım gönlümdeki camia" sözleri ile açık kapı bıraktı.

    KADRO DOĞRU KURULMADI
    Emre, Fenerbahçe'nin zirve yarışında geride kalmasını sezon başında kadronun doğru kurulmamasına bağlayarak, "Dışarıdan ligimiz kolay gözüküyor ama ben liginin çok zorlu olduğunu düşünüyorum. Kadro değişimleri yapıldığında, kadro mühendisliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe bence bununla alakalı sıkıntı yaşadı. Sezona kötü girdi" diyerek üstü kapalı Damien Comolli'yi eleştirdi.

    RAKİPLERİMİZ BEŞİKTAŞ VE G.SARAY
    Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinin ve olarak gözüktüğünü belirten Belözoğlu, ", Yeni ve 'nın çıkışları var. Fenerbahçe biraz geride kaldı. 5 mağlubiyeti var. Liderle 14 puan fark varken bunu çevirmek çok kolay değil" yorumunu yaptı.

    VOLKAN ÇOK MÜCADELE ETTİ
    'in kadro dışı kalmasını da değerlendiren Emre, "Volkan benim kardeşim. 3 Temmuz sürecinde camiaya nasıl sahip çıktığını biliyorum. Ama sonuçta yönetimin aldığı bir karar. İçinde olmadığım için bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

    A Lisansı'nı ve sportif direktörlük sertifikasını aldığını belirten Belözoğlu, sportif direktörlüğün yanı sıra pro lisanslı bir teknik direktörün yanında yardımcı hoca olarak görev yapabileceğini söyledi.
    1. 20.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe gönlümün takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN