Damat oluyor – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    oluyor

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    enerbahçe'nin yeni kıyafet sponsoru oldu. Ünlü giyim markası ile 2021 sezonu sonuna dek sürecek işbirliği anlaşması bugün imzalanacak.

    'nin yeni kıyafet sponsoru oldu. Ünlü giyim markası ile 2021 sezonu sonuna dek sürecek işbirliği anlaşması bugün imzalanacak. Ülker Stadı'nda saat 11.00'de düzenlenecek törene Kulübü adına başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılacak.
    1. 20.11.2018
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