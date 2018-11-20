Bir sıkıntı iki müjde – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Bir sıkıntı iki müjde

    Bir sıkıntı iki müjde

    Milli takımda adalesinden sakatlanan ’nin kritik derbiye yetişeceği haberi sevindirdi.

    Trabzon deplasmanına hazırlanan 'de Şener'in ardından 'nin de sakatlanması, teknik direktör Erwin Koeman'ı sıkıntıya sokmuştu. Ancak sağlık kurulundan dün gelen haber yüzleri güldürdü. Milli takımdan çıkarılan ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncunun, maçına kadar hazır hale geleceği ve ilk 11'deki yerini alabileceği bildirildi. Böylece kadroda Şener dışında eksik kalmadı. Koeman'ın tek sıkıntısı milli takımlardaki oyuncuların taktik idmanlarda yer almaması.

    KRİTİK SERİDE PRİM DOPİNGİ
    Yönetim cephesi ise takımın motivasyonunu artırmak için harekete geçti. İlk yarı sonuna kadar paket prim sisteminin devreye sokulması planlanıyor. Trabzonspor deplasmanı ile başlayacak lig+Avrupa Ligi serisinde sarı- lacivertliler sırasıyla , , Akhisar (D), Spartak Trnava (D), Erzurumspor ve (D) maçlarına çıkacak. Yönetimin, kritik periyottaki 7 maçta 7'de 7 yapılması halinde hatırı sayılır bir rakamı oyunculara prim olarak dağıtmayı vaat edeceği gelen haberler arasında...

    Trabzonspor'u yıkacak plan için çalışan Koeman'ın tek derdi millilerin idmanlarda yer almaması.

    PAS ÇALIŞMASI
    Sarı-lacivertliler 3 günlük izinin ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanda oyuncular çeşitli parkurlarda dayanıklılık koşusunun ardından, dar alanda organizasyonları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla bitti.

    1. 20.11.2018
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