Anderlecht için iyi bir seçenek – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    için iyi bir seçenek

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    basını, 'de bırakılan için 'in devrede olduğunu yazdı.

    basını, 'de bırakılan için 'in devrede olduğunu yazdı. Haberde, tecrübeli futbolcunun için bir seçenek olacağı ve bu transferin devre arasında gerçekleşebileceği vurgulandı. ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dirar bu sezon 3 maçta forma giyebildi.
    1. 20.11.2018
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