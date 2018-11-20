Acele edin! – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Acele edin!

    Acele edin!
    F.Bahçe'nin ara dönemde sözleşme yenilemeyi düşündüğü Neustadter'in menajeri Comolli'ye erken kontrat için baskı yapıyor. Menajerin, "Roman'ı ve 'dan çok isteyen var. Elinizi çabuk tutun" diyerek işi garantiye almak istediği gelen haberler arasında.
    1. 20.11.2018
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