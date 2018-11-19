Tolga ortalarda yok
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Yurt dışı tedavisinden sonra İstanbul'a dönen orta saha oyuncusunun hala hazır olmaması kafalardaki soru işaretlerini artırdı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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