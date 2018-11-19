Tolga ortalarda yok – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Tolga ortalarda yok

    Tolga ortalarda yok

    'dan ayrıldıktan sonra ile anlaşan 'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

    'dan ayrıldıktan sonra ile anlaşan 'nin dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Yurt dışı tedavisinden sonra 'a dönen orta saha oyuncusunun hala hazır olmaması kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

    1. 19.11.2018
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