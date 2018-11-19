Süper kahraman hazır kıta – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Süper kahraman hazır kıta

    Süper kahraman hazır kıta

    Son haftaların formda ismi Valbuena, maçı için geri sayıma geçti, “Yine elimden geleni yapacağım” dedi

    Performansıyla son haftalara damga vuran Mathiue Valbuena, maçı için geri sayıma geçti. , ve Anderlecht karşılaşmalarındaki performansıyla sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlayan Fransız oyuncu, deplasmanına da iple çekiyor. Teknik heyetin şans vermesi halinde elinden geleni yapacağını söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Galibiyetleri tekrar alışkanlık haline getiren bir takım olmak istiyoruz. Bu karşılaşma da önemli bir fırsat ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

    1. 19.11.2018
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