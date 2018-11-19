Süper kahraman hazır kıta
Son haftaların formda ismi Valbuena, Trabzon maçı için geri sayıma geçti, “Yine elimden geleni yapacağım” dedi
Performansıyla son haftalara damga vuran Mathiue Valbuena, Trabzonspor maçı için geri sayıma geçti. Galatasaray, Alanyaspor ve Anderlecht karşılaşmalarındaki performansıyla sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlayan Fransız oyuncu, Trabzon deplasmanına da iple çekiyor. Teknik heyetin şans vermesi halinde elinden geleni yapacağını söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Galibiyetleri tekrar alışkanlık haline getiren bir takım olmak istiyoruz. Bu karşılaşma da önemli bir fırsat ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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