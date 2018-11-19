Süper kahraman hazır kıta

Performansıyla son haftalara damga vuran Mathiue Valbuena, Trabzonspor maçı için geri sayıma geçti. Galatasaray, Alanyaspor ve Anderlecht karşılaşmalarındaki performansıyla sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlayan Fransız oyuncu, Trabzon deplasmanına da iple çekiyor. Teknik heyetin şans vermesi halinde elinden geleni yapacağını söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Galibiyetleri tekrar alışkanlık haline getiren bir takım olmak istiyoruz. Bu karşılaşma da önemli bir fırsat ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.