Sezonu açtılar

Türk küreğine büyük zaferler yaşatan F.Bahçe'de dün bu şubenin sezon açılışı vardı. Dereağzı Tesisleri'ndeki organizasyona başkan Ali Koç da katıldı. Büyük katılımın olduğu sezon açılışında kürek şubesinin efsane isimlerinden Hasan Tayfun ile geçmiş dönem sporcuları da hazır bulundu.