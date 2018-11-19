Sezonu açtılar – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sezonu açtılar

    Sezonu açtılar

    küreğine büyük zaferler yaşatan F.Bahçe'de dün bu şubenin sezon açılışı vardı.

    küreğine büyük zaferler yaşatan F.Bahçe'de dün bu şubenin sezon açılışı vardı. Dereağzı Tesisleri'ndeki organizasyona başkan da katıldı. Büyük katılımın olduğu sezon açılışında kürek şubesinin efsane isimlerinden Hasan Tayfun ile geçmiş dönem sporcuları da hazır bulundu.

    1. 19.11.2018
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