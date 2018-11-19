Scoutlar futbolcu yağdırıyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Scoutlar futbolcu yağdırıyor

    Scoutlar futbolcu yağdırıyor

    'nin devre arasında da oyuncu baktığını bilen scoutlar dünyanın dört bir yanından sarı-lacivertli kulübe oyuncu isimleri yolluyor.

    'nin devre arasında da oyuncu baktığını bilen scoutlar dünyanın dört bir yanından sarı-lacivertli kulübe oyuncu isimleri yolluyor. Sportif direktör , kulübün scout ekibinin bu gönderilen isimler üzerine çalışmasını istedi. Bu çalışma bir rapor halinde Damien Comolli'ye sunulacak.

    1. 19.11.2018
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