Scoutlar futbolcu yağdırıyor

Fenerbahçe'nin devre arasında da oyuncu baktığını bilen scoutlar dünyanın dört bir yanından sarı-lacivertli kulübe oyuncu isimleri yolluyor. Sportif direktör Damien Comolli, kulübün scout ekibinin bu gönderilen isimler üzerine çalışmasını istedi. Bu çalışma bir rapor halinde Damien Comolli'ye sunulacak.