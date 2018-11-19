İzin bitiyor

Milli arada 3 gün izin yapan Fenerbahçe, bugün top başı yapacak. Trabzonspor ile ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışacak.