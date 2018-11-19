İzin bitiyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İzin bitiyor

    İzin bitiyor

    arada 3 gün izin yapan , bugün top başı yapacak.

    arada 3 gün izin yapan , bugün top başı yapacak. ile ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde 'nde çalışacak.

    1. 19.11.2018
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