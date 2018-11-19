Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarında görev alan oyuncular yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşularıyla devam etti. İdman dar alanda yapılan pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 19.11.2018 21:22
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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