Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    'in 13'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarında görev alan oyuncular yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşularıyla devam etti. İdman dar alanda yapılan pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Sarı-lacivertli ekip maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 19.11.2018 21:22
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