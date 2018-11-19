‘Çok daha iyi döneceğim’

Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıracak. Başarılı sağ bek "Böyle büyük bir maçta forma giymeyi isterdim. Ancak takım arkadaşlarımın ellerinden geleni yapacaklarına olan inancım tam. Ben de tedavi sürecini atlatıp, çok daha iyi şekilde sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.