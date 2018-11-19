‘Çok daha iyi döneceğim’
Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıracak.
Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıracak. Başarılı sağ bek "Böyle büyük bir maçta forma giymeyi isterdim. Ancak takım arkadaşlarımın ellerinden geleni yapacaklarına olan inancım tam. Ben de tedavi sürecini atlatıp, çok daha iyi şekilde sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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