‘Çok daha iyi döneceğim’ – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘Çok daha iyi döneceğim’

    ‘Çok daha iyi döneceğim’

    sakatlığı nedeniyle maçını kaçıracak.

    sakatlığı nedeniyle maçını kaçıracak. Başarılı sağ bek "Böyle büyük bir maçta forma giymeyi isterdim. Ancak takım arkadaşlarımın ellerinden geleni yapacaklarına olan inancım tam. Ben de tedavi sürecini atlatıp, çok daha iyi şekilde sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

    1. 19.11.2018
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