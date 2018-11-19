80 bin üyeyi bulmalıyız

Kanarya'da başkan Ali Koç, Dernekler Toplantısı'nda üyelerle bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç yurt içinden 94 dernek başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldi. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan'ın sunumuyla başlayan toplantıda kürsüye çıkan Koç üye sayısının artması gerektiğini söyledi. Koç "Kulübün üye sayısı şu an 33 bin. 5 bin kişi vefat etmiş. 28 bin kişiyiz. Bu rakamları aşama aşama, 40-50-60-70-80 bine kadar getirmek istiyoruz. Bu hem kaynak getirecek hem de demokrasiyi güçlendirecek. Fenerbahçe seçimlerinin daha adil bir şekilde yapılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. Ali Koç uluslararası HeForShe organizasyonun da tüm camia tarafından sahiplenilmesini istedi. Koç'un konuşmasının ardından toplu fotoğraf çektirildi. Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan'ın doğum günü kutlandı.