80 bin üyeyi bulmalıyız – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    80 bin üyeyi bulmalıyız

    80 bin üyeyi bulmalıyız

    F.Bahçe Başkanı , hem yeni kaynak hem de daha güçlü demokrasi için üye sayısının artması gerektiğini söyledi. Koç “Seçimler daha adil olacak” dedi

    Kanarya'da başkan , Dernekler Toplantısı'nda üyelerle bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç yurt içinden 94 dernek başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldi. Genel sekreter 'ın sunumuyla başlayan toplantıda kürsüye çıkan Koç üye sayısının artması gerektiğini söyledi. Koç "Kulübün üye sayısı şu an 33 bin. 5 bin kişi vefat etmiş. 28 bin kişiyiz. Bu rakamları aşama aşama, 40-50-60-70-80 bine kadar getirmek istiyoruz. Bu hem kaynak getirecek hem de demokrasiyi güçlendirecek. daha adil bir şekilde yapılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. Ali Koç uluslararası HeForShe organizasyonun da tüm camia tarafından sahiplenilmesini istedi. Koç'un konuşmasının ardından toplu fotoğraf çektirildi. Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan'ın doğum günü kutlandı.

    1. 19.11.2018
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