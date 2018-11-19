80 bin üyeyi bulmalıyız
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hem yeni kaynak hem de daha güçlü demokrasi için üye sayısının artması gerektiğini söyledi. Koç “Seçimler daha adil olacak” dedi
Kanarya'da başkan Ali Koç, Dernekler Toplantısı'nda üyelerle bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç yurt içinden 94 dernek başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldi. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan'ın sunumuyla başlayan toplantıda kürsüye çıkan Koç üye sayısının artması gerektiğini söyledi. Koç "Kulübün üye sayısı şu an 33 bin. 5 bin kişi vefat etmiş. 28 bin kişiyiz. Bu rakamları aşama aşama, 40-50-60-70-80 bine kadar getirmek istiyoruz. Bu hem kaynak getirecek hem de demokrasiyi güçlendirecek. Fenerbahçe seçimlerinin daha adil bir şekilde yapılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. Ali Koç uluslararası HeForShe organizasyonun da tüm camia tarafından sahiplenilmesini istedi. Koç'un konuşmasının ardından toplu fotoğraf çektirildi. Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan'ın doğum günü kutlandı.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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