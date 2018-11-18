Sloukas: Bu sene kupayı alacağız – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : Bu sene kupayı alacağız

    <a href="/index/sloukas?id=de27d765-f22d-495c-8b5a-aa98ca60ff61" class="" rel="tag">Sloukas</a>: Bu sene kupayı alacağız
    Attığı 20 sayıyla zaferinin baş kahramanı olan Kostas 'tan iddialı sözler... 'nin Yunan guardı, iki kulvarda da iyi gittiklerini belirtip, "Geçtiğimiz yıl finalde kaybettiğimiz Ligi'ni bu kez almak için elimizden geleni yapacağız. Henüz çok baştayız ama işi sıkı tutacağız ve 'da ikinci kez zirveye çıkacağız" diye konuştu.
    1. 18.11.2018
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