Koç Trabzon’a gidiyor – Fotomaç – 18 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Koç Trabzon’a gidiyor

    Koç Trabzon’a gidiyor
    Sürekli olarak fair play vurgusu yapan başkan 'un gelecek haftaki Trabzon derbisini izlemeye gideceği bildirildi. Yönetimle birlikte maçı protokolde izlemek isteyen başkanın böylece iki kulüp arasındaki buzları da eritmeyi amaçladığı öğrenildi. Koç, G.Saray derbisini de Telekom Stadı'nda izlemişti.
    1. 18.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koç Trabzon’a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN