İşte o 4 hedef
Yönetim ‘devam’ kararı aldı, Koeman da planlarını yaptı
Cocu ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Erwin Koeman, gelecek haftalar öncesi hedeflerini belirledi. Fenerbahçe Yönetimi'nin 'devam' kararı almasından sonra yol haritasını çizen Hollandalı çalıştırıcı, ortaya 4 hedef koydu. İkinci yarıda da görevde kalmak isteyen 57 yaşındaki hoca, ilk yarıyı ilk 5'te bitirmeyi planlıyor. 13.'lükte bulunan sarı-lacivertlilerin kalan süreçte oynanacak 5 maçına da 'galibiyet' yazan Koeman, ikinci yarıya 28 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
GÖZÜ YÜKSEKTE
Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansı yüksek olan Fenerbahçe ile çeyrek final planları yaparken, Süper Lig'de de sezonu ilk 2'de tamamlamak istiyor. Kariyerine sarı-lacivertlilerde başarılı bir şekilde devam etmekte ısrarcı olan Erwin Koeman, sezonu ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak noktalamayı hedefliyor. Bu arada Koeman'ın yakın çevresine, "Fenerbahçe ile kariyerimde zirve yapmak istiyorum. Burada imkanlar yüksek ve bunu sonuna kadar değerlendireceğim" dediği öğrenildi.
PHİLLİP COCU GERÇEĞİ
Ankaragücü ile 28 Ekim'de oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Cocu, İstanbul'da görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin tahsis ettiği araçla İstanbul'da bir alışveriş merkezinden ayrılan Hollandalı'nın, sportif direktör Comolli ile iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin düzenli bir şekilde ödemelerini yaptığı Hollandalı hocanın kulüpten habersiz İstanbul'dan ayrılamadığı öğrenildi.
'BONUSTAN VAZGEÇ ARTIK'
Ankaragücü ile 28 Ekim'de oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Cocu, İstanbul'da görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin tahsis ettiği araçla İstanbul'da bir alışveriş merkezinden ayrılan Hollandalı'nın, sportif direktör Comolli ile iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin düzenli bir şekilde ödemelerini yaptığı Hollandalı hocanın kulüpten habersiz İstanbul'dan ayrılamadığı öğrenildi.
13. Fenerbahçe ile devreyi ilk 5'te bitirmeyi planlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hesapları yapıyor Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı hedefliyor Son hedefi ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak
F.BAHÇE'NİN OCAK AYINA KADAR ÇIKACAĞI 7 KARŞILAŞMA ŞÖYLE:
25 Kasım Trabzon
29 Kasım D.Zagreb
3 Aralık Kasımpaşa
9 Aralık Akhisar
13 Aralık Trnava
17 Aralık Erzurum
24 Aralık Antalya
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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