İşte o 4 hedef – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İşte o 4 hedef

    İşte o 4 hedef

    Yönetim ‘devam’ kararı aldı, Koeman da planlarını yaptı

    Cocu ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan , gelecek haftalar öncesi hedeflerini belirledi. Yönetimi'nin 'devam' kararı almasından sonra yol haritasını çizen Hollandalı çalıştırıcı, ortaya 4 hedef koydu. İkinci yarıda da görevde kalmak isteyen 57 yaşındaki hoca, ilk yarıyı ilk 5'te bitirmeyi planlıyor. 13.'lükte bulunan sarı-lacivertlilerin kalan süreçte oynanacak 5 maçına da 'galibiyet' yazan Koeman, ikinci yarıya 28 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

    GÖZÜ YÜKSEKTE
    Hollandalı teknik adam, 'nde gruptan çıkma şansı yüksek olan ile planları yaparken, 'de de sezonu ilk 2'de tamamlamak istiyor. Kariyerine sarı-lacivertlilerde başarılı bir şekilde devam etmekte ısrarcı olan , sezonu ise 'nı kaldırarak noktalamayı hedefliyor. Bu arada Koeman'ın yakın çevresine, "Fenerbahçe ile kariyerimde zirve yapmak istiyorum. Burada imkanlar yüksek ve bunu sonuna kadar değerlendireceğim" dediği öğrenildi.

    PHİLLİP COCU GERÇEĞİ
    Ankaragücü ile 'de oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Cocu, 'da görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin tahsis ettiği araçla 'da bir alışveriş merkezinden ayrılan Hollandalı'nın, sportif direktör Comolli ile iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin düzenli bir şekilde ödemelerini yaptığı Hollandalı hocanın kulüpten habersiz İstanbul'dan ayrılamadığı öğrenildi.

    'BONUSTAN VAZGEÇ ARTIK'
    Ankaragücü ile 'de oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Cocu, İstanbul'da görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin tahsis ettiği araçla İstanbul'da bir alışveriş merkezinden ayrılan Hollandalı'nın, sportif direktör Comolli ile iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin düzenli bir şekilde ödemelerini yaptığı Hollandalı hocanın kulüpten habersiz İstanbul'dan ayrılamadığı öğrenildi.

    13. Fenerbahçe ile devreyi ilk 5'te bitirmeyi planlıyor 'nde hesapları yapıyor 'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı hedefliyor Son hedefi ise 'nı kaldırmak

    F.BAHÇE'NİN OCAK AYINA KADAR ÇIKACAĞI 7 KARŞILAŞMA ŞÖYLE:

    25 Kasım Trabzon
    29 Kasım D.Zagreb
    3 Aralık
    9 Aralık Akhisar
    13 Aralık Trnava
    17 Aralık
    24 Aralık

    1. 18.11.2018
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