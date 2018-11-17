Yolumuz daha uzun – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yolumuz daha uzun

    Yolumuz daha uzun

    'u deplasmanda devirerek 'nde 7'de 6 yapan , puan cetvelinde 3. sıradaki yerini korudu.

    'u deplasmanda devirerek 'nde 7'de 6 yapan , puan cetvelinde 3. sıradaki yerini korudu. Koç Obradovic, "Bizim için çok önemli bir galibiyet ama önümüzde daha çok uzun bir yol var. Oyuncularım kazanmak için ellerinden gelen isteği gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yolumuz daha uzun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN