Yolumuz daha uzun

Olympiakos'u deplasmanda devirerek THY Avrupa Ligi'nde 7'de 6 yapan Fenerbahçe, puan cetvelinde 3. sıradaki yerini korudu. Koç Obradovic, "Bizim için çok önemli bir galibiyet ama önümüzde daha çok uzun bir yol var. Oyuncularım kazanmak için ellerinden gelen isteği gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.