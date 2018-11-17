Wenger: Henüz emekli olmadım – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Wenger: Henüz emekli olmadım

    Wenger: Henüz emekli olmadım

    'in eski teknik direktörü , yeniden takım çalıştırmak istediğini açıkladı.

    'in eski teknik direktörü , yeniden takım çalıştırmak istediğini açıkladı. 69 yaşındaki Fransız hoca, "Yaşlandığınızda insanlar sizin hemen emekli olmanızı bekliyor. Ama ben yaşadığım sürece devam edeceğim. Tecrübem ve bilgimle aktarabileceğim çok şey var" dedi.

    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wenger: Henüz emekli olmadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN