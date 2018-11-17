Wenger: Henüz emekli olmadım
Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, yeniden takım çalıştırmak istediğini açıkladı.
Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, yeniden takım çalıştırmak istediğini açıkladı. 69 yaşındaki Fransız hoca, "Yaşlandığınızda insanlar sizin hemen emekli olmanızı bekliyor. Ama ben yaşadığım sürece devam edeceğim. Tecrübem ve bilgimle aktarabileceğim çok şey var" dedi.
- 17.11.2018
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