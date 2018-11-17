Volkan’ın umudu yok
6 Ekim'de Dirar ve Aatıf ile birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel konusu henüz netleşmiş değil.
6 Ekim'de Dirar ve Aatıf ile birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel konusu henüz netleşmiş değil. Comolli'nin önceki gün "Yeni bir gelişme yok. Başkan gerekeni söylemişti" demesinden sonra tecrübeli eldivenin umutlarının artık iyice azaldığı dile getiriliyor. F.Bahçe'nin kalesini Harun koruyor.
- 17.11.2018
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