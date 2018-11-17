Volkan’ın umudu yok – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Volkan’ın umudu yok

    Volkan’ın umudu yok

    6 Ekim'de Dirar ve Aatıf ile birlikte bırakılan konusu henüz netleşmiş değil.

    6 Ekim'de Dirar ve Aatıf ile birlikte bırakılan konusu henüz netleşmiş değil. Comolli'nin önceki gün "Yeni bir gelişme yok. Başkan gerekeni söylemişti" demesinden sonra tecrübeli eldivenin umutlarının artık iyice azaldığı dile getiriliyor. F.Bahçe'nin kalesini Harun koruyor.

    1. 17.11.2018
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