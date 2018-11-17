Sosyal projede de lider

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Birleşmiş Milletler'in cinsiyet eşitliği hareketi HeForShe ile yaptıkları işbirliğini anlattı. Koç, göreve gelirken Fenerbahçe'nin sadece sporda değil, sosyal sorumlulukta da şampiyon olması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, "Türk spor tarihinde bir futbol kulübü formasının koluna sosyal sorumluluk sponsorluğu aldı. Bu projenin başarılı olabilmesi, farkındalığın artabilmesi ve toplumda cinsiyet eşitliğine kitleleri dahil edebilmek bizler için çok önemli" dedi. Birleşmiş Milletler'in bir marka ile işbirliği yaparken çok titiz davrandığını belirten Koç, "Ciddi denetimden geçtik ve projeye uygun görüldük" diye konuştu.