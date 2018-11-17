Sampaoli’ye FFP engeli
Kanarya'nın Erwin Koeman ile yola devam etme nedenlerinden birisi takımı toparlaması...
Kanarya'nın Erwin Koeman ile yola devam etme nedenlerinden birisi takımı toparlaması... Ancak en önemlisi UEFA'nın FFP kuralları! Zira geçmişten kalan Pereira ve Aykut Kocaman'ın tazminatlarına Cocu'nun maaşı da eklenince, hoca masrafı belirlenen bütçeyi fazlasıyla aştı. Yönetim bu nedenle Cocu'nun ardından gündeme gelen Jorge Sampaoli gibi isimleri rafa kaldırmak zorunda kaldı.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sampaoli’ye FFP engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.