Kanarya'nın Erwin Koeman ile yola devam etme nedenlerinden birisi takımı toparlaması... Ancak en önemlisi UEFA'nın FFP kuralları! Zira geçmişten kalan Pereira ve Aykut Kocaman'ın tazminatlarına Cocu'nun maaşı da eklenince, hoca masrafı belirlenen bütçeyi fazlasıyla aştı. Yönetim bu nedenle Cocu'nun ardından gündeme gelen Jorge Sampaoli gibi isimleri rafa kaldırmak zorunda kaldı.