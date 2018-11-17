Sampaoli’ye FFP engeli – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sampaoli’ye engeli

    Sampaoli’ye <a href="/index/ffp?id=c6b78512-22c5-4fa0-b1a3-6daffd4529c9" class="" rel="tag">FFP</a> engeli

    Kanarya'nın ile yola devam etme nedenlerinden birisi takımı toparlaması...

    Kanarya'nın ile yola devam etme nedenlerinden birisi takımı toparlaması... Ancak en önemlisi 'nın kuralları! Zira geçmişten kalan Pereira ve 'ın tazminatlarına Cocu'nun maaşı da eklenince, hoca masrafı belirlenen bütçeyi fazlasıyla aştı. Yönetim bu nedenle Cocu'nun ardından gündeme gelen Jorge Sampaoli gibi isimleri rafa kaldırmak zorunda kaldı.

    1. 17.11.2018
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