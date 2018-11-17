Otizmlileri konuk etti
Otizmli ve down sendromlu çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Ülker Stadı'nı ziyaret etti.
Otizmli ve down sendromlu çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Ülker Stadı'nı ziyaret etti. Fenerbahçe A Takım otobüsünde başlayan tur; soyunma odaları, stad içi ve Fenerbahçe Müzesi gezileriyle devam etti. Etkinlik, Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde izlenen filmle son buldu.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Otizmlileri konuk etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.