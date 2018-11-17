Otizmlileri konuk etti

Otizmli ve down sendromlu çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Ülker Stadı'nı ziyaret etti. Fenerbahçe A Takım otobüsünde başlayan tur; soyunma odaları, stad içi ve Fenerbahçe Müzesi gezileriyle devam etti. Etkinlik, Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde izlenen filmle son buldu.