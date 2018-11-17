Otizmlileri konuk etti – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Otizmlileri konuk etti

    Otizmlileri konuk etti

    Otizmli ve çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Ülker Stadı'nı ziyaret etti.

    Otizmli ve çocuklar, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Ülker Stadı'nı ziyaret etti. A Takım otobüsünde başlayan tur; soyunma odaları, stad içi ve Fenerbahçe Müzesi gezileriyle devam etti. Etkinlik, Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde izlenen filmle son buldu.

    1. 17.11.2018
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