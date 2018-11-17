İzin başladı

Sarı-lacivertli takımda, yeni teknik direktör Erwin Koeman tarafından oyunculara verilen 3 günlük izin başladı. Hafta sonunu da dinlenerek geçirecek olan futbolcular, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü kaldıkları yerden devam edecek.