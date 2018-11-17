F.Bahçe'de kadro dışı kalan Dirar ve Aatıf için Aykut Kocaman ışığı doğdu! Konyaspor'la anlaşma sağlayan olan usta hocanın, sarı-lacivertlilerde istenmeyen bu iki futbolcuyu yeni takımına aldırabileceği belirtildi. Geçen sezon alınan Dirar ve 2016-17 sezonu başında transfer edilen Aatıf, Kocaman'ın değişmez isimleriydi.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Dirar ve Aatıf’ta Kocaman umut! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.