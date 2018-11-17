Dirar ve Aatıf’ta Kocaman umut! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ve ’ta Kocaman umut!

    <a href="/index/dirar?id=bbadd478-2e8b-4fd1-b2e2-68f9ead99b71" class="" rel="tag">Dirar</a> ve <a href="/index/aatif?id=641d9604-8f6a-4b4e-afd1-21fd25695808" class="" rel="tag">Aatıf</a>’ta Kocaman umut!
    F.Bahçe'de kadro dışı kalan ve için ışığı doğdu! 'la anlaşma sağlayan olan usta hocanın, sarı-lacivertlilerde istenmeyen bu iki futbolcuyu yeni takımına aldırabileceği belirtildi. Geçen sezon alınan ve 2016-17 sezonu başında transfer edilen , Kocaman'ın değişmez isimleriydi.
    1. 17.11.2018
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