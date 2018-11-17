Cocu hâlâ İstanbul’da – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Cocu hâlâ ’da

    Cocu hâlâ İstanbul’da

    F.Bahçe’nin yaklaşık 1 ay önce görevden aldığı teknik adam, ’ta görüntülendi.

    Sezon başında getirildiği Teknik Direktörlüğü görevinden tarihin en kötü lig başlangıcını yapınca yaklaşık 1 ay önce alınan Phillip Cocu'nun hala 'da olduğu ortaya çıktı. çalıştırıcı, önceki gün 'ta objektiflere yakalandı. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde alış veriş yapan Cocu, daha sonra mekandan ayrıldı. Phillip'in halen Fenerbahçe Kulübü'nün tahsis ettiği özel aracı kullandığı da ifade edildi.

    1. 17.11.2018
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