Cocu hâlâ İstanbul’da
F.Bahçe’nin yaklaşık 1 ay önce görevden aldığı Hollandalı teknik adam, İstinyePark’ta görüntülendi.
Sezon başında getirildiği Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinden tarihin en kötü lig başlangıcını yapınca yaklaşık 1 ay önce alınan Phillip Cocu'nun hala İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yakalandı. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde alış veriş yapan Cocu, daha sonra mekandan ayrıldı. Phillip'in halen Fenerbahçe Kulübü'nün tahsis ettiği özel aracı kullandığı da ifade edildi.
- 17.11.2018
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