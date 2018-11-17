Bodrum’dan Koray jesti

Galatasaray derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden Koray Şener, Bodrumspor- Uşakspor maçında da anıldı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin girişimiyle Bodrumsporlu oyuncular, "Mekanın cennet olsun Koray Şener" pankartıyla sahaya çıktı. Bodrumspor camiasına jesti için teşekkür edildi.