Bodrum’dan Koray jesti – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bodrum’dan Koray jesti

    Bodrum’dan Koray jesti

    derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden , Bodrumspor- Uşakspor maçında da anıldı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin girişimiyle Bodrumsporlu oyuncular, "Mekanın cennet olsun Koray Şener" pankartıyla sahaya çıktı. Bodrumspor camiasına jesti için teşekkür edildi.

    derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden , Bodrumspor- Uşakspor maçında da anıldı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin girişimiyle Bodrumsporlu oyuncular, "Mekanın cennet olsun Koray Şener" pankartıyla sahaya çıktı. Bodrumspor camiasına jesti için teşekkür edildi.

    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrum’dan Koray jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN