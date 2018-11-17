Bodrum’dan Koray jesti
Galatasaray derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden Koray Şener, Bodrumspor- Uşakspor maçında da anıldı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin girişimiyle Bodrumsporlu oyuncular, "Mekanın cennet olsun Koray Şener" pankartıyla sahaya çıktı. Bodrumspor camiasına jesti için teşekkür edildi.
Galatasaray derbisi öncesi kalp krizi geçirerek vefat eden Koray Şener, Bodrumspor- Uşakspor maçında da anıldı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin girişimiyle Bodrumsporlu oyuncular, "Mekanın cennet olsun Koray Şener" pankartıyla sahaya çıktı. Bodrumspor camiasına jesti için teşekkür edildi.
- 17.11.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
Bodrum’dan Koray jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.