Barış Alıcı'dan Altınordu ziyareti – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    'dan ziyareti

    <a href="/index/baris-alici?id=6d2ca2d4-641c-43eb-b7a3-a6f2fe302f00" class="" rel="tag">Barış Alıcı</a>'dan <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> ziyareti

    Sezon başında 'dan 'ye transfer olan sağ kanat , eski kulübünü ziyaret etti. Dün Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde teknik direktör , teknik ekip ve eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren Barış, bugün de A takımın antrenman maçını Başkan 'la yan yana izledi. Başkan Özkan, Barış'a başarılarının devamını dileyerek kendisine güvendiğini vurguladı.



    Uzun yıllar altyapısında görev aldıktan sonra A takıma yükseldiğini, şimdi ise 'de oynadığını dile getiren milli futbolcu, akademide forma giyen gençlere öğütler vererek, "Tüm arkadaşlarımız buranın değerini bilmeli ve her zaman daha çok çalışmalı. Sabredip, çok çalışıp en iyi yerlere geleceklerdir. Hem saha içinde hem saha dışında aldığımız eğitimler çok önemli. Altınordu bizim evimiz. Her zaman bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum" diye konuştu.

    1. 17.11.2018 13:13
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