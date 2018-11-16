Rangers’ın Skrtel aşkı – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Rangers’ın Skrtel aşkı

    Rangers’ın Skrtel aşkı
    iskoç ekibi Glasgow Rangers, sezon başında istediği 'den vazgeçmiyor. Rangers'ı çalıştıran , 'da birlikte oynadığı Skrtel için ısrarcı davranıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki stoperin ile mukavele yenilememesi halinde İskoçya'nın yolunu tutacağı iddia edildi.
    1. 16.11.2018
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