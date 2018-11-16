Mehmet hazır kıta – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Mehmet hazır kıta

    Mehmet hazır kıta

    Ligin 9. haftasındaki Sivas maçında sakatlanan ’den mesaj var.

    13. haftadaki maçında oynaması beklenen 28 yaşındaki futbolcu, "Eskisinden daha iyi olacağım. Teknik heyetin şans vermesi halinde sahadaki yerimi almak istiyorum" dedi.

    'EN ÖZEL GOLÜM GALATASARAY'A'
    Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından 5 soruya cevap verdi. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı, "Türkiye'de attığım en özel gol 'a karşı olandı. Kariyerimde önemli yer tutacak bir gol oldu" ifadesini kullandı.
    1. 16.11.2018
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