Mehmet hazır kıta
Ligin 9. haftasındaki Sivas maçında sakatlanan Mehmet Ekici’den mesaj var.
'EN ÖZEL GOLÜM GALATASARAY'A'
Mathieu Valbuena Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından 5 soruya cevap verdi. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı, "Türkiye'de attığım en özel gol Galatasaray'a karşı olandı. Kariyerimde önemli yer tutacak bir gol oldu" ifadesini kullandı.
- 16.11.2018
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