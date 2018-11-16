Koeman ile yola devam

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Damien Comolli, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fransız spor adamının en çarpıcı açıklaması teknik direktör Erwin Koeman konusunda oldu. Comolli, aldığı skorlar ve oynattığı futbolla takdir toplayan Hollandalı çalıştırıcı ile yola devam kararı çıktığını açıkladı. Comolli "TFF'nin kurallarını biliyoruz. Trabzonspor maçı öncesi kurallar çerçevesinde bir karar vereceğiz. Koeman ile çok net şekilde konuştuk. Takımı yönetecek doğru kişinin kendisi olduğunu söyledik. Onun performansı pozitif" dedi.



'ŞU AN GİDİŞAT ÇOK İYİ'

Damien Comolli son 3 maçta iyi performans sergilediklerini ifade etti. Fransız futbol adamı "2 galibiyet aldık. Galatasaray maçını da kazanabilirdik. Yakaladığımız şansları kullansak o maçı da kazanabilirdik. Takımda gözle görülür bir gelişim var. Saha içinde çok daha iyi performans sergiliyoruz. Son 8 günde oynadığımız 3 maçtaki izlenimimiz çok pozitifti" dedi. Comolli, sahaya yansıttıkları bu iyi futbolun devamlı ve tutarlı olması gerektiğini kaydetti, "Yakın zamana kadar bir iyi bir kötü oynuyorduk. Son 3 maçta kararlı şekilde iyi oynadık" diye konuştu.



'GOL SEVİNCİNDE VAHŞİ OLABİLİRİM

"Bazı gol sevinçlerinde deliriyorum. Çok vahşi şekilde sevinebiliyorum. Bazen de sevinmiyorum çünkü maç içerisinde yapılması gereken şeyleri düşünüyorum. Alanya maçında attığımız 2 gole de çok sevindim. Çünkü Ayew ile 1 gün önce konuştuğumda Galatasaray'a karşı net fırsatlar yakaladığını, bunları bir gün atacağını söylemiştim. Ona çok sevindim. Frey de karakterini sahaya yansıtıyor. Kulübe çok bağlı bir oyuncu. Onun için çok sevindim, o bunu hak ediyor"



VALBUENA İNANILMAZ

"Valbuena ile ilgili söyleyebileceğim tek kelime, kesinlikle inanılmazdı. Son maçlardaki taktik disiplini harikaydı. Kendisi skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Onunla konuştum, zorlu maçlardan sonra kendisini nasıl hissettiğini sordum. Çok iyi olduğunu söyledi. Anderlecht'e attığımız 2. golde takım için oynadığını gördük. Kendi de atabilirdi ama o Frey'e pası verdi."



OZAN ÇOK YETENEKLİ

"Ozan Tufan'ın durumu biraz farklı. Onunla önümüzdeki hafta konuşacağım. Oynamak istiyor ve çok yetenekli bir futbolcu. Fiziksel ve teknik olarak çok iyi. Kariyeri kendi ellerinde. Nereye varmak istediğine kendisi karar verecek. Ben ona yardım edebileceğimi söyledim ama o da kendisine yardım etmeyi istemeli"



'RAKAMDA ESNEĞİZ'

Andre Ayew'in geleceği merak konusu. Kanarya'da kiralık oynayan Ganalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Swansea yoklama çekti. İngiliz ekibi "12 milyon euro'luk opsiyonu kullanacak mısınız?" diye sordu. Fenerbahçeli idarecilerin bu soruya "Bunun için henüz erken. Sezon sonuna doğru kararımızı ileteceğiz" cevabını verdiği öğrenildi. Swansea, 12 milyon euro'luk rakamda indirime gidebileceklerini Fenerbahçe'ye iletti.



SAKATLARNE DURUMDA?

DAMİEN Comolli, Fenerbahçe'deki sakat oyuncularla ilgili de bilgi paylaştı. İşte son durumları:



MEHMET EKİCİ: Sahalara dönme konusunda en yakın oyuncu. İdmandan önce kendisiyle konuştum. Milli maç arasında takıma katılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz.



ALPER VE ŞENER: İkisinin de sakatlıkları biraz daha zaman alacak gibi duruyor.



OĞUZ KAAN: İlk defa Samandıra'ya geldi. Onu orada görmek güzel. Önümüzdeki hafta rehabilitasyon süreci başlayacak.



TOLGA CİĞERCİ: Yeni MR çektirdi. Kemikteki morarmanın düştüğünü görüyoruz. Umarım önümüzdeki haftalarda takıma katılacak.



COMOLLİ'DEN TAŞANLAR



MAÇLARDA biraz daha gergin ve konsantre oluyorum. Karşılaşma sırasında sahadaki oyuncuların performansına odaklanıyorum.

OYUNCULARIMI ödüllendirmek istediğimde bunu yüz yüze yaparım. Aynı şekilde kötü oynadıklarında da yorumlarımı yüzlerine söylerim.

GENÇ oyuncularımıza inanıyoruz. Onlarla ilgili kararı ben değil, hocamız verir. Koeman da hak ettikleri anda onları sahaya sürecektir.

BARIŞ da Berke de iyi yolda. Gösterdikleri gelişimi fark edebiliyoruz. Özellikle Berke'yi izlemek keyifli. Yaptığı kurtarışlar nefes kesici.

VOLKAN Demirel hakkında söyleyecek fazla bir şey yok. Başkanımız zaten o konuyla ilgili konuşmuştu. Fazla bir gelişme yok.

FİNANSAL Fair-Play kuralları var. Ocak ayı transfer dönemi zordur. İşimize gelen fırsat olursa değerlendiririz.