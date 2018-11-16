‘Esefle kınıyoruz’ – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘Esefle kınıyoruz’

    ‘Esefle kınıyoruz’

    G.Saray Başkanı ’in açıklamalarına F.Bahçe’den cevap geldi: “Seviyeyi bozmamak adına bu çirkin söylemleri kınıyoruz”

    DERBİ sonrası F.Bahçe ile G.Saray arasındaki gerilim sürüyor. G.Saray Başkanı 'in sözlerine F.Bahçe'den cevap geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak adına G.Saray Başkanı'nın. Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini esefle kınıyoruz. Kulüp başkan ve yöneticilerinin bir yerlere yaranma sevdasıyla yaptığı açıklamaların bir faydası olmadığı aşikardır. Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz" denildi.
    1. 16.11.2018
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