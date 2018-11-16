‘Esefle kınıyoruz’
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in açıklamalarına F.Bahçe’den cevap geldi: “Seviyeyi bozmamak adına bu çirkin söylemleri kınıyoruz”
- 16.11.2018
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