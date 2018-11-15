Pres Frey’den sorulur

Michael Frey, belki gol yollarında eleştiriliyor ama bir konuda da Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ligde bu sezon en az 3 maça çıkmış santrforlar arasında maç başına 2.2 top kapma ortalaması ile oynayan Malatyasporlu Boutaib ve Frey ilk sırada bulunuyor. Öte yandan Whoscrored verilerine göre bu ikili, rakip savunmacılara yaptıkları baskıyla, rakibi savunmadan çıkma konusunda da zorluyor. 12 haftada maç başına 3.1 top kapma hamlesi yapan Boutaib bu alanda liderken, 2.7 top kapma hamlesi ile oynayan Frey de 2. sırada. Frey ayrıca Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde attığı ikişer golle, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu.