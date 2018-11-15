Pres Frey’den sorulur
Michael Frey, belki gol yollarında eleştiriliyor ama bir konuda da Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Michael Frey, belki gol yollarında eleştiriliyor ama bir konuda da Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ligde bu sezon en az 3 maça çıkmış santrforlar arasında maç başına 2.2 top kapma ortalaması ile oynayan Malatyasporlu Boutaib ve Frey ilk sırada bulunuyor. Öte yandan Whoscrored verilerine göre bu ikili, rakip savunmacılara yaptıkları baskıyla, rakibi savunmadan çıkma konusunda da zorluyor. 12 haftada maç başına 3.1 top kapma hamlesi yapan Boutaib bu alanda liderken, 2.7 top kapma hamlesi ile oynayan Frey de 2. sırada. Frey ayrıca Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde attığı ikişer golle, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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