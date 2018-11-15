Kanarya hücum ve şut çalıştı – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kanarya hücum ve şut çalıştı

    Kanarya hücum ve şut çalıştı

    Ligin 13. haftasında Pazar günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Ligin 13. haftasında Pazar günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü. Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core" çalışmasıyla başladı. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idman pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonlarıyla devam etti; şut çalışmasıyla tamamlandı.

    1. 15.11.2018
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